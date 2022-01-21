 

“Шикарная брюнеточка”. Дорофеева снялась с широко разведенными ногами

21.01.2022, 14:28, Новости дня
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Певица примерила образ в спортивном стиле – серые широкие брюки, белое бюстье и розовую бейсболку. Она позировала с согнутыми коленями, широко разведя ноги перед камерой.

“Ловите от меня мой топ мест для посещения в Тулуме (ну, или совсем рядом)”, – написала она.

Дорофеева включила в список отель, SPA-салон, арт-центр и ресторан японской кухни.

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Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

“Секси. Сексуальная девушка. Шикарная брюнеточка!” – прокомментировал подписчик arturbabanov.

“Какая счастливая”, – отметила gorit_dorofeeva.

Контекст:

Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020-го была участницей украинской группы “Время и Стекло” – она выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

Певица замужем за музыкантом Dantes (Владимиром Гудковым). Пара сыграла свадьбу в 2015 году. Детей у супругов нет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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