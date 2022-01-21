 

Глава Госдумы РФ Володин заявил, что НАТО хочет оккупировать Украину

21.01.2022, 14:28, Новости дня
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В ответ на просьбы журналистов дать оценку проекту постановления Государственной думы об обращении к президенту России Владимиру Путину “о необходимости признания “ДНР” и “ЛНР”, он написал, что предложенный для рассмотрения вопрос очень серьезный и ответственный.

“В этой связи правильно будет на следующей неделе провести консультации с руководителями фракций, обсудить данную инициативу. Затем по итогам — рассмотреть вопрос на Совете Государственной думы. Мы видим игнорирование Минских соглашений президентом [Украины Владимиром] Зеленским. НАТО хочет оккупировать Украину. И одно, и другое может обернуться трагедией. Мы не должны этого допустить”, – отметил Володин.

Он сообщил, что фракция “Справедливая Россия — За правду” готова поддержать проект. А депутатов от “Единой России”, по его словам, “также беспокоит вопрос защиты жизни российских граждан и соотечественников, проживающих на территории “ДНР” и “ЛНР”.

“Совершенно очевидно одно: решения по обеспечению безопасности наших граждан и соотечественников в “ДНР” и “ЛНР” необходимо искать”,  – резюмировал спикер Госдумы РФ.

Контекст:

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится более 120 тыс. российских военных.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения “вбросами” и обвинили Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе. Россия, в свою очередь, выдвинула требования по гарантиям безопасности, среди которых – нерасширение НАТО “в восточном направлении” и отказ от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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