 

Умер актер и музыкант Мит Лоуф

21.01.2022, 14:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Мы знаем, что он значил для многих из вас, и очень ценим вашу любовь и поддержку в этот скорбный момент. Ушел великолепный артист и прекрасный человек”, – говорится в сообщении. 

Причины смерти Мита Лоуфа не называются.

https://www.facebook.com/MeatLoaf/posts/483327946483936

Одна из самых известных композиций музыканта – Iʼd Do Anything For Love.

ВИДЕОВидео: eat Loaf / YouTube
Контекст:

Марвин Ли Эдей родился в 1947 году в семье музыкантов в США. В 1971 году вместе с вокалистом Шоном Мерфи, известным как певец Stoney, выпустил дебютный альбом Stoney & Meat Loaf.

Альбом Bat Out Of Hell (1977) стал одним из самых продаваемых в США.

Музыкант также снимался в кино, сыграв роли в более чем 60 фильмах, включая “Шоу ужасов Рокки Хоррора”, “Мир Уэйна”, “Черная собака”, “Формула 51”. Свою последнюю роль он сыграл в сериале “Доктор Хаус”. Одной из самых известный ролей артиста стал образ онкобольного Роберта “Боба” Полсона в фильме “Бойцовский клуб”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07 / На Украине потребовали компенсацию за «Турецкий поток»

05.11 / Президент Польши Дуда выздоровел от COVID-19

19.12 / Британский переговорщик с ЕС подал в отставку

12.10 / Мужчина в камуфляже открыл под Киевом стрельбу по людям

22.11 / Открытое горение в трехэтажном здании в Нальчике ликвидировано

20.07 / Конструктор рассказал о возможном серийном названии новейшего истребителя Checkmate

13.04 / Актера из «Убойной силы» арестовали по обвинению в педофилии

09.07 / Changan запускает продажи нового молодежного кроссовера Changan X5

13.10 / Бактерии помогут добывать водород

24.12 / Минсельхоз назвал причины возможного подорожания муки и хлеба

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика