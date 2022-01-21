 

Бизнесмена с Митинского рынка заподозрили в контрабанде микросхем С-300 и С-400

21.01.2022, 14:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Бизнесмена из столицы заподозрили в контрабанде микросхем для С-300 и С-400 с Украины, сообщил информированный источник.

Подозреваемый – индивидуальный предприниматель, он торгует на Митинском рынке. Его заподозрили в продаже 10 микросхем к этим военным комплексам, передает «Интерфакс» со ссылкой на собеседника.

Следствие считает, что торговец привез микросхемы с территории Украины.

Летом 2021 года россиянина Дениса Лобова приговорили к девяти годам и шести месяцам колонии лишения свободы за контрабанду оборудования для зенитно-ракетных систем С-300 на Украину.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.10 / “Подписывать лицом больше не нужно”. Минцифры упростило получение COVID-сертификатов в “Дії”

08.10 / CNN – «пугающе закономерно» — в Афганистане вновь прогремел взрыв в мечети

26.05 / В Британии умер Уильям Шекспир, первый мужчина в мире, получивший прививку от COVID-19

13.08 / Шойгу прибыл на полигон в Китае

01.11 / Украина имеет право требовать компенсаций от Запада, если РФ прекратит транзит газа – депутат Европарламента Кубилюс

24.09 / “Наконец-то”, “А Лорак как же?” Экс-супруг Ани Лорак сделал предложение новой возлюбленной. Фото

19.04 / Появились сообщения о пропаже россиян в Гималаях

08.12 / В Госдуме призвали Роскомнадзор наказывать СМИ-иноагенты за отсутствие маркировки

13.01 / Памятник Минину и Пожарскому в Москве демонтировали для реставрации

25.06 / В Москве за сутки умерли 25 пациентов с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика