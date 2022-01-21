 

Бизнесмена с Митинского рынка заподозрили в контрабанде микросхем С-300 и С-400

21.01.2022, 14:21, Новости дня
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Бизнесмена из столицы заподозрили в контрабанде микросхем для С-300 и С-400 с Украины, сообщил информированный источник.

Подозреваемый – индивидуальный предприниматель, он торгует на Митинском рынке. Его заподозрили в продаже 10 микросхем к этим военным комплексам, передает «Интерфакс» со ссылкой на собеседника.

Следствие считает, что торговец привез микросхемы с территории Украины.

Летом 2021 года россиянина Дениса Лобова приговорили к девяти годам и шести месяцам колонии лишения свободы за контрабанду оборудования для зенитно-ракетных систем С-300 на Украину.



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