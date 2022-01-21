 

“Классные арбузики”. 44-летняя Чехова показала грудь на пляже

21.01.2022, 13:38, Новости дня
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“Не расслабляемся! Новые фото в купальнике подъехали. Знаете, что я тут на Сейшелах поняла? Даже самый прекрасный океан не бывает без острых кораллов или серых камней”, – написала она.

Чехова отметила, что даже самые идеальные отношения имеют острые углы и камни преткновения.

“Люди, которым свойственно идеализировать и искать совершенства во всеем, рано или поздно обнаружат себя у разбитого корыта своих иллюзий! Нам надо научиться принимать мир и всех, кто нас окружает, такими, какие они есть!” – заявила она.

Телеведущая выбрала купальник с принтом долек арбуза.

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Публикация от * * (@achekhova)

“Какие красивые арбузики”, – прокомментировал подписчик viacheslavkaras.

“Классные арбузики. Огонь”, – отметил tvsergioart.

Контекст:

Известность Анфисе Чеховой принесла работа ведущей проекта “Секс с Анфисой Чеховой” (2005–2009) на российском канале ТНТ.

Телеведущая работала в Украине с 2011-го по 2013 год. Вела программы “Давай поженимся” на канале “Интер” и шоу “Как выйти замуж” на канале СТБ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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