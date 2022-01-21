 

Кремль предположил сроки признания «Спутника V» ВОЗ

21.01.2022, 13:34, Новости дня
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду на то, что признание российской вакцины от коронавируса «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения состоится в обозримой перспективе.

«Мы надеемся, что это уже в обозримом будущем произойдет. Мы надеемся, действительно, работа ведется с ВОЗ и совершена работа по составлению всех необходимых документов, тех, которых не хватало… Поэтому надеемся, что уже в обозримой перспективе», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о признании вакцины.

«Что касается иностранных вакцин, то вы знаете, что некоторые из них уже обратились. Необходимые исследования проводятся и в сочетании с бустерами, и других марок, и так далее. Определенная работа здесь ведется», – завершил Песков.

«Есть определенный процент, не больше 5-6%, тех, кто болеют с прививками. Но в целом эффективность особенно «Спутника V» против «омикрона» доказана, и она очевидна», – передает ТАСС слова Пескова. Он также назвал неправильными рассуждения о том, что «Спутник V» якобы не обезопасит от заражения, но позволит легче перенести болезнь.

По слова Пескова новая волна «омикрона» и время, которое она займет, в РФ в целом предсказуемы с учетом опыта других стран



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