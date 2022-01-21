 

Алина Паш победила на Music Moves Europe Awards 2022 и получила €10 тыс.

21.01.2022, 12:08, Новости дня
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“Действительно увлекательная и уникальная артистка. Можно сразу сказать, какие ценности она отстаивает”, — прокомментировало жюри победу Алины Паш.

Церемония награждения состоялась 20 января во время фестиваля Eurosonic Noorderslag в Гронингене, (Нидерланды).

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Публикация от Music Moves Europe Awards (@mmeawards)

Music Moves Europe Awards – премия Европейского Союза в области популярной и современной музыки. Целью премии является отметить молодых европейских артистов и поддержать их в построении международной карьеры.

Контекст:

Алина Паш родилась 6 мая 1993 года в Закарпатье. Ее мать работала учителем, а отец – в правоохранительных органах. Артистка принимала участие в шоу “Х-фактор” на СТБ и стала финалисткой шестого сезона проекта. В 2018 году Паш дебютировала с сольной композицией Bitanga. На данный момент в ее дискографии два альбома.

В октябре 2021 года Паш призналась, что восемь лет пытается избавиться от мыслей о суициде.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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