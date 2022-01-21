 

Умер поэт Анатолий Найман

21.01.2022, 10:32, Новости дня
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Российский поэт и переводчик Анатолий Найман умер на 86-м году жизни, сообщила его приемная дочь Анна Наринская.

Наринская сообщила в Facebook, что Найман умер в ночь на пятницу, о прощании будет сообщено позднее.

Ранее она сообщала, что поэт был госпитализирован с инсультом – ему стало плохо в понедельник, 17 января, во время выступления с докладом на конференции в ВШЭ.

Найман родился 23 апреля 1936 года в Ленинграде. Начал писать стихотворения в 1954 года, как переводчик поэзии печатался с 1959 года. В СССР до 1989 года главным образом печатались его переводы, говорится в статье о поэте в электронной энциклопедии «Википедия».

Был соавтором поэтессы Анны Ахматовой по переводам Джакомо Леопарди и ее литературным секретарем, написал книгу «Рассказы о Анне Ахматовой».

В 1970 году написал стихи к песням детского фильма «Удивительный мальчик», которые исполнила Алла Пугачева.

 

Был хорошо известен в самиздате (сборники стихов «Сентиментальный марш», поэмы «Стихи по частному поводу», «Сентябрьская поэма»). Кроме того, Найман – автор многочисленных переводов из средневековой французской и провансальской поэзии («Роман о Лисе», трубадуры, труверы и пр.).

«Найман – интеллектуальный ковбой. Успевает нажать спусковой крючок раньше любого оппонента. Его трассирующие шутки – ядовиты», – высказывался о нем писатель Сергей Довлатов.



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