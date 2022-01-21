Шольц об украинском конфликте – должна действовать сила права, а не право сильного

Канцлер Германии Олаф Шольц предостерёг Россию от вторжения на Украину, пишет Die Zeit. Неприкосновенность границ — это основной принцип европейского миропорядка, напомнил он, выступая на виртуальной сессии Всемирного экономического форума в Давосе. «Должная действовать сила права, а не право сильного», — добавил глава ФРГ.



AP

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Россию к снижению обострения на границе Украины, пишет Die Zeit. «Российской стороне известно о нашей решимости», — заявил он на виртуальной сессии Всемирного экономического форума в Давосе. «Я надеюсь, ей также понятно, что польза от сотрудничества гораздо выше цены за дальнейшую конфронтацию», — добавил глава ФРГ.

Шольц также в очередной раз косвенно предостерёг Россию от вторжения на Украину. Он напомнил, что неприкосновенность границ — это основной принцип европейского миропорядка. «Должна действовать сила права, а не право сильного», — подчеркнул канцлер. Сам он пока ещё не уверен в том, смогут ли дипломатические контакты помочь в урегулировании конфликта: «Но после того, как напряжённость годами нарастала, молчание — это не разумный вариант».

За прошедшие месяцы РФ перебросила к границе с Украиной около 100 тыс. солдат, напоминает немецкое издание. В связи с этим Запад опасается, что Кремль подготавливает вторжение. Москва наличие таких планов отрицает.

На прошлой неделе РФ провела первые переговоры с США, НАТО и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе. В пятницу в Женеве собираются встретиться министры иностранных дел США и России. По словам Шольца, с начала января немецкое правительство также ведёт активные переговоры с Москвой.

При этом Берлин отверг требования Украины о поставке ей вооружения. В немецком правительстве заявили, что не будут предоставлять Киеву летальное оружие, а также оборонительные средства, которые можно использовать для убийства людей.