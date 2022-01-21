 

Нефть подешевеет на 2% на данных о неожиданном росте запасов в США

21.01.2022, 8:13, Новости дня
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Мировые цены на нефть снижаются на 2% в пятницу утром на статистике об увеличении ее запасов в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.20 цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,87%, до 86,73 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI – на 2,1%, до 83,77 доллара, передает РИА «Новости».

Нефтяные инвесторы в пятницу утром продолжают оценивать статистику по запасам нефти в США от минэнерго страны.

Так, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 14 января, выросли на 0,5 млн баррелей, или на 0,1%, до 413,8 млн баррелей. Аналитики, напротив, ожидали снижения показателя на 0,9 млн баррелей.

«Тем не менее, нефть может вырасти в цене в ближайшее время, несмотря на неожиданный рост запасов в США, поскольку мировой рынок остается напряженным», – сказали Wall Street Journal аналитики Oanda.



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