 

Персонажей M&M’s решили сделать более инклюзивными

21.01.2022, 7:28, Новости дня
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Американская компания Mars сообщила, что обновит облик персонажей, используемых в рекламе шоколадных конфет M&M’s, сделав их более современными и инклюзивными.

«Обновление бренда M&M’s отражает более современный подход к обликам наших любимых персонажей, а также более тщательную проработку их личностей с тем, чтобы подчеркнуть важность самовыражения <…>», – передает ТАСС заявление компании.

Как отмечают в Mars, руководство компании надеется, что в будущем общество будет более инклюзивным, а потому ребрендинг M&M’s преследует цель «создать мир, в котором никто не будет чувствовать себя лишним». NBC сообщает, что изменения претерпел цвет рук и ног персонажей M&M’s. Если прежде они были ярко выраженного телесного цвета, то теперь дизайнеры приняли решение окрасить их в более нейтральный цвет, близкий к белому.

Также была изменена обувь некоторых рекламных персонажей, преимущественно женских. Сапоги на высоком каблуке, которые прежде «носила» зеленая конфета, были заменены на кроссовки, а туфли коричневой конфеты получили более низкий и удобный каблук. По словам представителя Mars Джейн Хванг, вместе эти два персонажа станут «силой, поддерживающей женщин».

Наряду с внешними изменениями обновлению были подвергнуты также голоса и характеры рекламных персонажей, которые стали «более инклюзивными, доброжелательными и объединяющими». При этом в компании обещают, что персонажи сохранят присущие им «остроумие и чувство юмора». Кроме того, как цитирует Хванг издание Edweek, к персонажам M&M’s более не будут применяться обращения, отражающие их половую принадлежность.

Ранее компания по производству женского белья Victoria’s Secret решила радикально изменить бренд: теперь вместо моделей, которые дефилировали с ангельскими крыльями, на подиум выйдут семь женщин, известных своими достижениями.



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