Российский рынок акций открылся падением

Российский рынок акций падает более чем на 3% на старте утренней торговой сессии пятницы на негативном внешнем фоне, следует из динамики торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) утром в пятницу падает на 3,21% – до 3403,24 пункта. При этом цена нефти марки Brent снижается на 1,67% – до 86,9 доллара за баррель. Фьючерсы на ведущие американские индексы торгуются в минусе, передает РИА «Новости».