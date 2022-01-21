 

Российский рынок акций открылся падением

21.01.2022, 7:28, Новости дня
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Российский рынок акций падает более чем на 3% на старте утренней торговой сессии пятницы на негативном внешнем фоне, следует из динамики торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) утром в пятницу падает на 3,21% – до 3403,24 пункта. При этом цена нефти марки Brent снижается на 1,67% – до 86,9 доллара за баррель. Фьючерсы на ведущие американские индексы торгуются в минусе, передает РИА «Новости».



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