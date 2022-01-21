 

В ЛНР выступили против переноса встреч по «Минску» в Стамбул

21.01.2022, 4:32, Новости дня
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«Сложно сказать, что поменяет площадка для переговоров, если отношение сторон останется прежним», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР Родион Мирошник, комментируя сообщения о планах турецких дипломатов провести в Стамбуле консультации по «Минску» с представителями Донбасса.

«Это сообщение следует расценивать не более как "слив" данных от турецкого МИД. Во всяком случае, пока никакого приглашения представители ДНР и ЛНР не получали, официально ничего не оформлено», – отметил советник главы Луганской народной республики, представитель ЛНР на «минских переговорах» Родион Мирошник.

По его словам, переговоры такого уровня организуются гораздо сложнее, чем это подает пресса. «Решение о проведении дискуссии принимается только по согласованию со всеми ее участниками. Сначала должно возникнуть желание вступить в разговор, потом определяется место переговоров, далее прорабатываются организационные особенности, вопросы безопасности и прочие нюансы», – перечислил Мирошник.

«Меня другое задевает, – продолжил он. – Все эти условия соблюдены и многократно проверены в Минске, он ничем не «проштрафился». Нет никакой проблемы для проведения переговоров в белорусской столице. Даже в виде намека не возникало вопросов, например, касательно безопасности участников консультаций». Он не исключает, что турецкая инициатива предпринята с подачи украинской стороны. «Спрашивается – зачем тогда двигать площадку по всему миру только потому, что Киеву так захотелось? Здесь главное все-таки – сами переговоры, причем именно между сторонами конфликта», – заключил Мирошник.

В четверг источник РИА «Новости» в МИДе Турции сообщил, что новые «переговоры по минским соглашениям состоятся в Стамбуле». «В них будут принимать участие те же игроки, что и ранее: Россия, Украина, представители от Донбасса и ОБСЕ. Дата проведения переговоров пока не определена», – сказал собеседник агентства.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган пригласил своих коллег из РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турцию, чтобы «уладить разногласия» между двумя странами. В Москве к инициативе Анкары отнеслись положительно. «Основные разногласия между Россией и Украиной связаны именно с пробуксовкой процесса выполнения минских договоренностей… со стороны Киева. Если наши турецкие партнеры могут повлиять на украинцев и сподвигнуть их на выполнение ранее взятых договоренностей и обязать, это можно будет только приветствовать», – сообщил по этому поводу пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.



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