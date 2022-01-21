 

В Совфеде предупредили о намерении Запада организовать беспорядки в России

21.01.2022, 4:32, Новости дня
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Ставленники Запада вновь заговорили о силовых сценариях смены власти в России. Действующие в интересах иностранных государств радикалы вбрасывают идею о неизбежности массовых протестов и будущем распаде страны, сообщил член Комиссии Совфеда по защите суверенитета Владимир Полетаев.

19 января в интервью журналу Time Алексей Навальный назвал вероятными «какие-то уличные события и протесты». В этот же день в Deutsche Welle признанный иноагентом Виктор Шендерович заявил, что в РФ «совершенно несомненно» есть возможность «переворотов, революций, обрушений, социальных катастроф». Шендорович также добавил, что в нашей стране будет происходить что-то «связанное с коллапсом, распадом».

Полетаев считает, что высказываемые радикалами и тиражируемые в западных СМИ рассуждения о массовых противоправных акциях в РФ и идеи о распаде страны неслучайны. «По всей видимости, идет информационная подготовка к будущим провокациям. Очевидно, что на Западе делают ставку на разжигание беспорядков и силовые сценарии. Это отчетливо видно на примере последних событий в Казахстане, где протестующих целенаправленно подстрекали к погромам, атакам на органы правопорядка и правительственные учреждения», – приводятся его слова в Telegram-канале комиссии.

«Россия не потерпит попыток иностранных государств инспирировать массовые беспорядки и поставить под угрозу благополучие и безопасность граждан нашей страны. Спонсируемые Западом структуры должны осознавать, что для всех участников разработки и реализации подобных планов будут самые жесткие последствия в рамках законодательства по защите суверенитета и безопасности Российской Федерации», – подытожил он.



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