Замглавы депздрава Ивановской области арестовали по делу о мошенничестве

УФСБ РФ по Ивановской области возбудило уголовное дело о мошенничестве, в рамках которого был задержан один из руководителей регионального департамента здравоохранения, сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник сообщил агентству ТАСС, что речь идет о первом заместителе департамента здравоохранения Ивановской области Алексее Буянкине.

Факт мошенничества были выявлены при освоении бюджетных денег, выделенных на закупки медоборудования для больниц региона.

«В ходе расследования получены сведения о причастности к совершению данного преступления одного из руководителей департамента здравоохранения Ивановской области», – сообщили в УФСБ.

Чиновника задержали 18 января, а накануне он был арестован на два месяца. Во время закупок были похищены более 10 млн рублей. Сейчас по факту преступления возбуждено и расследуется уголовное дело.