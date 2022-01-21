Устойчивые к антибиотикам бактерии убили в 2019 году более 1,3 млн человек. Это больше, чем умерло от СПИД

Исследователи проанализировали случаи смерти, связанные с 23 патогенами и 88 комбинациями патогенов и лекарственных препаратов в 204 странах и территориях в 2019 году.

По их подсчетам, в 2019 году от болезней, на развитие которых повлияла устойчивость бактерий к антибиотикам (antimicrobial resistance или AMR), скончались 4,95 млн человек.

В то же время 1,27 млн человек умерли непосредственно в результате воздействия устойчивых к лекарству бактерий. При этом в том же году ВИЧ/СПИД и малярия стали причиной 860 тыс. и 640 тыс. смертей соответственно.

В основном люди умирали от инфекций нижних дыхательных путей, инфекций кровотока, которые вызывают устойчивые к антибиотикам бактерии.

Ученые отмечают, что такие бактерии особенно опасны для детей: каждая пятая смерть, связанная с AMR, приходится на детей в возрасте до пяти лет.

На региональном уровне смертность, непосредственно вызванная AMR, была самой высокой в странах Африки к югу от Сахары и в Южной Азии: 24 случая смерти на 100 тыс. человек и 22 случая смерти на 100 тыс. человек соответственно.

В странах с высоким уровнем дохода устойчивые бактерии привели непосредственно к 13 смертельным случаям на 100 тыс. человек и были связаны с 56 смертельными исходами на 100 тыс. человек. В западноевропейском регионе более 51 тыс. человек умерли непосредственно в результате AMR.

Контекст:

Как отмечает Всемирная организация здравоохранения, устойчивость к антибиотикам является сегодня одной из наиболее серьезных угроз для здоровья человечества, продовольственной безопасности и развития.

Устойчивость к антибиотикам – естественное явление, однако неправильное использование антибиотиков людьми и их неправильное введение животным ускоряет этот процесс. Все больше инфекционных заболеваний – например, пневмонию, туберкулез, гонорею и сальмонеллез – становится труднее лечить из-за снижения эффективности антибиотиков.

Следствием устойчивости к антибиотикам являются более продолжительные госпитализации, рост медицинских расходов и смертности.

В 2019 году ВОЗ провела опрос, результаты которого показали, что 64% людей не умеют правильно использовать антибиотики: граждане ошибочно полагали, что ими можно лечить простуду и грипп.

В Украине в рамках борьбы с распространением устойчивости к антибиотикам с 1 января этого года обязали больницы вести учет антибиотиков.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

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