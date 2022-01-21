 

Австрия первой в Евросоюзе ввела обязательную вакцинацию от коронавируса

21.01.2022, 0:58, Новости дня
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За соответствующий закон, который вступает в силу 1 февраля, проголосовало подавляющее большинство депутатов. Издание отмечает, что около 75% населения Австрии получили по крайней мере одну вакцину от коронавируса, а 72% полностью вакцинированы, что соответствует среднеевропейскому уровню полной вакцинации в 70%.

Первоначально правительство Австрии хотело, чтобы все лица в возрасте 14 лет и старше были обязаны пройти вакцинацию, теперь эта мера распространяется только на взрослых, за исключением беременных и лиц, освобожденных по медицинским показаниям.

“Вакцинация – это возможность для общества достичь прочной и постоянной свободы, потому что вирус не сможет нас больше ограничивать”, – заявил перед парламентскими дебатами канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Против закона выступил лидер Австрийской партии свободы (Freiheitlichen Partei Österreichs) Герберт Кикль, заявивший, что документ “прокладывает путь к тоталитаризму в Австрии”.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. 

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Австрии с начала эпидемии подтвердили 1,5 млн случаев COVID-19, умерли почти 14 тыс. человек. 

В стране сделали 17,2 млн прививок от коронавируса, полностью привиты 74,6% населения, сообщило агентство Bloomberg.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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