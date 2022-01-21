Включая “зеленых человечков”, кибератаки и атаки в серой зоне. Байден объяснил, какие действия России США будут считать вторжением в Украину

“Если любые российские подразделения пересекут украинскую границу, это вторжение”, – заявил он и предупредил, что такое вторжение будет встречено “суровым и скоординированным ответом”, который подробно обсуждался с союзниками США и был четко изложен Путину.

По словам американского президента, Вашингтон бдительно следит за ситуацией на случай развития других сценариев.

“Россия не раз использовала для осуществления агрессии меры, отличные от открытых военных действий. Военизированные тактики, так называемые нападения в серой зоне и действия российских солдат, не одетых в российскую форму. Мы должны быть готовы реагировать и на такие действия решительным и сплоченным образом, используя весь спектр имеющихся в нашем распоряжении инструментов”, – добавил он.

19 января Байден заявлял, что вторжение РФ в Украину обернется катастрофой для России. “Наши союзники и партнеры готовы принять жесткие меры, которые нанесут значительный ущерб России и российской экономике”, – сказал американский президент.

В частности, российские банки не смогут работать с долларами. “Если они [россияне] вторгнутся, они заплатят: их банки не смогут иметь дело с долларами”, – предупредил Байден.

“Це включає і «зелених чоловічків», кібератаки, «атаки у сірій зоні».” Президент Байден пояснив різні види можливої подальшої агресії Росії проти України, яка також спровокує “рішучу і об’єднану відповідь” США та партнерів. pic.twitter.com/BJbPmLc2dp

— Голоc Амepики (@chastime) January 20, 2022

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении” и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

23 декабря на ежегодной пресс-конференции Путин ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы “будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу”.

10-го, 12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, заявила, что США имеют ряд сценариев на случай вторжения РФ в Украину. В Кремле 17 января ответили, что Москва тоже рассматривает разные сценарии дальнейших действий.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

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