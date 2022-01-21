Рассмотрение «матери всех санкций» не вписалось в график Сената США

У Сената США возникли сложности с тем, когда рассмотреть инициативу, касающуюся «матери всех санкций» против России, сообщают СМИ.

Roll Call пишет, что авторы законопроекта о санкциях во главе с сенатором-демократом Робертом Менендесом хотели «использовать эту неделю, на которую ранее приходился перерыв», для того, чтобы заручиться поддержкой среди республиканцев. При этом «голосование, возможно, планировалось уже на следующей неделе». Однако, как пишет издание, «зимняя погода и омикрон-штамм коронавируса разрушили эти планы». В результате «песок в часах заканчивается», а Сенат «испытывает трудности с принятием мер» в отношении Москвы. Как пояснило издание, проблему представляет график Сената, передает РИА «Новости».

Напомним, как заявлял Менендес, если Россия «вторгнется» на Украину, США введут «разрушительные экономические санкции, подобных которым никогда не видели прежде». По словам Менендеса, «то, что обсуждается – на максимальном конце спектра, мать всех санкций».