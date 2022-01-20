 

Терапевт в Хакасии назначал пациентам лечение «мертвой водой»

20.01.2022, 20:56, Новости дня
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В Хакасии терапевт назначал пациентам лечение мертвой водой и призывал не мыться семь дней. Странными рецептами врача заинтересовались в региональном минздраве.

Сообщается, что кроме мертвой воды и отказа от мытья, терапевт настраивал своих пациентов употреблять «кабачковое блюдо» и делать «магнитотерапию» (припаять к магниту крышки от банок, нагреть и водить этим чудом в районе носа и горла), передает канал «360».

Минздрав Хакасии уже подтвердил, что врач использовал такие непонятные методы лечения. С ним проведут беседу, а пациентам порекомендовали обращаться к заведующему отделением, если врачи выписывают странные рецепты.

Ранее в Киргизии предложили бороться с COVID ядовитым корнем, президент страны лично в своей резиденции занимался изготовлением «лекарства» от COVID-19, а министр здравоохранения предлагал лечить пациентов этой настойкой.



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