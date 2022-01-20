Власти Казани назвали фейками объявления о массовых эвакуациях и захоронениях во дворах

МЧС прокомментировало объявления о «пробных эвакуациях» домов в Казани, а власти города опровергли сообщения о поисках места для массовых захоронений во дворах.

Информация о пробных эвакуациях жилых домов, якобы запланированных в Казани на 12:00 23 января, не соответствует действительности. Ведомство прокомментировало объявления, которые появились на стенах домов в городе.

«Информация о каких-либо тренировках или учениях МЧС по эвакуации, изложенная в этих объявлениях, является ложной и не соответствует действительности», – говорится в официальном сообщении ведомства.

Жители нескольких районов Казани обнаружили на стенах своих домов странные объявления. В тексте одного из них говорится, что 23 января в 12:00 в городе якобы начнется учебная эвакуация. Людей будут просить выходить из домов с документами. Далее всех построят в колонну и под конвоем поведут в пункт Б.

Также людям советуют закрывать «основательно» свои квартиры «во избежание мародерства». В пункте временного размещения, куда якобы приведут казанцев, каждому будет выделено два квадратных метра. Детей и родителей разлучат. А тех, кто не согласится эвакуироваться, ждет штраф, передает 116.ru.

В МЧС порекомендовали жителям Татарстана использовать только официальную информацию и призвали «соблюдать спокойствие и не поддаваться паническим настроениям». «Предпосылок для волнений и беспокойства нет», – добавили там.

Фэйковыми назвали объявления о поисках во дворах Казани места для массовых захоронений.

«Мы лишь напомним, что живем с вами в удивительное время, когда любой может внести смуту. Важно перепроверять сведения и оставаться спокойными. И пожалуйста, не создавайте своим управляющим компаниям новую работу – не расклеивайте фейковые сообщения. В такую погоду им есть чем заняться», – отметили в мэрии.

Ранее в одном из таких объявлений было написано, что 21 января жителям Казани не стоит оставлять во дворе свои автомобили, потому что якобы по распоряжению мэра Казани Ильсура Метшина главный архитектор города будет выбирать место для массового захоронения бульдозерами.

Ранее Онищенко призвал к показательным процессам над телефонными террористами. По его словам, в борьбе с ним в РФ помог бы показательный процесс над хотя бы одним разоблаченным «минером».Так он прокомментировал массированную телефонно-террористическую атаку на школы четырех городов России, которая прошла утром 13 января.