Ученые рассказали о большой опасности извержения вулкана в Тонга

Извержение вулкана в Тонга оказалось намного более мощным, чем ожидали ученые. В сети появляются сообщение о том, что эхо взрывов слышали даже в Канаде.

В атмосферу выброшено огромнейшее количество пепла. Если это повторится несколько раз, не исключено, что загрязненная атмосфера перестанет пропускать к поверхности Земли достаточное количество солнечных лучей. А это, в свою очередь, вполне может спровоцировать начало глобального потепления.

Ученые надуются на то, что данный сценарий останется только в теории. Но никто не знает, чем закончится нынешнее извержение. Над островным государством Тонга уже не светит Солнце. Пепел поднялся на высоту более 20 километров и рассеялся в верхних слоях атмосферы.