«Молдовагаз» обязали расплатиться с Газпромом до конца дня

Комиссия по чрезвычайным ситуациям в Молдавии обязала «Молдовагаз» до конца дня расплатиться с Газпромом при помощи средств, которые компания получит от властей республики.

«Молдовагаз» обеспечит полную оплату до конца 20 января 2022 года Газпрому 50% стоимости объема природного газа за январь», – передает РИА «Новости» решение комиссии.

Уточняется, что министерство труда и социальной защиты авансом переведет «Молдовагазу» средства, выделенные на компенсацию роста тарифа на газ бытовым потребителям в период с января по март этого года. Всего «Молдовагаз» получит около 26 млн долларов.

Минфин обеспечит перевод средств из бюджета компании, как только получит необходимые документы от Минсоцтруда. При этом «Молдовагаз» освобождается от необходимости оплаты НДС в размере более 8,4 млн долларов до 30 марта.

Ранее вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что «Молдовагаз» не смог договориться с Газпромом об отсрочке аванса, а также получить кредит для его выплаты.

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица сообщила, что если «Молдовагаз» не совершит очередной платеж до 20 января, Газпром прекратит поставки газа. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что Молдавии грозит отключение газа.

Напомним, в ноябре 2021 года Молдавия вовремя не перевела деньги за газ российской компании. Тогда «Молдовагаз» обратился к правительству Молдавии для получения займа в размере 1,3 млрд леев (около 74 млн долларов) с целью выплаты долга Газпрому за поставленное топливо. Позже премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица просила парламент в срочном режиме одобрить выплату Газпрому текущего долга.