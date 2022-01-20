Раиси предсказал НАТО распад из-за обмана других стран

Североатлантический альянс незаконно, обманно проникает на территории независимых государств, это приведет к скорому распаду НАТО, считает президент Ирана Эбрахим Раиси.

Раиси заявил, выступая на пленарном заседании Госдумы в ходе своего визита в Москву, что «НАТО занимается проникновением в географические пространства стран под различными предлогами и прикрытием, они угрожают независимым государствам», передает ТАСС.

«Противостояние независимым демократиям, противостояние самоидентификации народов, культуре, традиции народов – все это входит в повестку дня НАТО, и это обман. Такое поведение в конечном счете приведет к их распаду», – добавил он.

По словам Раиси, стратегия господства потерпела поражение, и США находятся сейчас на самых слабых позициях: «Тем не менее мы видим, что желание экспансионистской политики не исчезло, наоборот, они (США) включают это в свою повестку дня, и самой главной целью является ослабление независимых государств именно изнутри. Это делается путем введения экономических санкций и дестабилизации внутренней ситуации в стране».

Также он заявил, что Иран не занимается созданием ядерного оружия, это не предусматривается оборонной стратегией республики. Кроме того, страна намерена достичь договоренностей по ядерной сделке, если Запад «эффективно и серьезно» устранит антииранские санкции.

Раиси заявил, что иранская сторона поддерживает инициативу Россию по проведению конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия с участием представителей Китая, Пакистана, РФ и Турции.

Проведение конференции спикеров парламентов запланировано на 2022 год в Москве.

Политик отметил, что сотрудничество Москвы и Тегерана по Сирии может стать моделью для развития двусторонних отношений в других сферах, и Иран благодарен РФ за это взаимодействие «при мудром управлении президента РФ господина (Владимира) Путина».

«Укрепление ирано-российских отношений в двусторонних и многосторонних форматах имеет очень много экономических и потенциальных возможностей, и это приведет к увеличению влияния наших стран в нашем географическом пространстве. И это усилит нашу синергию», – добавил он.

По его словам, Иран открыт к развитию взаимодействия «со всеми странами мира».

Напомним, Ибрахим Раиси в среду совершил первый визит в Москву с момента начала его президентского срока в августе 2021 года.

Путин и Раиси обсудили ситуацию в Афганистане. Также они планировали обсудить «весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической сфере и актуальные международные и региональные темы».