 

Раиси предсказал НАТО распад из-за обмана других стран

20.01.2022, 16:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Североатлантический альянс незаконно, обманно проникает на территории независимых государств, это приведет к скорому распаду НАТО, считает президент Ирана Эбрахим Раиси.

Раиси заявил, выступая на пленарном заседании Госдумы в ходе своего визита в Москву, что «НАТО занимается проникновением в географические пространства стран под различными предлогами и прикрытием, они угрожают независимым государствам», передает ТАСС. 

«Противостояние независимым демократиям, противостояние самоидентификации народов, культуре, традиции народов – все это входит в повестку дня НАТО, и это обман. Такое поведение в конечном счете приведет к их распаду», – добавил он.

По словам Раиси, стратегия господства потерпела поражение, и США находятся сейчас на самых слабых позициях: «Тем не менее мы видим, что желание экспансионистской политики не исчезло, наоборот, они (США) включают это в свою повестку дня, и самой главной целью является ослабление независимых государств именно изнутри. Это делается путем введения экономических санкций и дестабилизации внутренней ситуации в стране».

Также он заявил, что Иран не занимается созданием ядерного оружия, это не предусматривается оборонной стратегией республики. Кроме того, страна намерена достичь договоренностей по ядерной сделке, если Запад «эффективно и серьезно» устранит антииранские санкции.

Раиси заявил, что иранская сторона поддерживает инициативу Россию по проведению конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия с участием представителей Китая, Пакистана, РФ и Турции. 

Проведение конференции спикеров парламентов запланировано на 2022 год в Москве.

Политик отметил, что сотрудничество Москвы и Тегерана по Сирии может стать моделью для развития двусторонних отношений в других сферах, и Иран благодарен РФ за это взаимодействие «при мудром управлении президента РФ господина (Владимира) Путина».

«Укрепление ирано-российских отношений в двусторонних и многосторонних форматах имеет очень много экономических и потенциальных возможностей, и это приведет к увеличению влияния наших стран в нашем географическом пространстве. И это усилит нашу синергию», – добавил он.

По его словам, Иран открыт к развитию взаимодействия «со всеми странами мира».

Напомним, Ибрахим Раиси в среду совершил первый визит в Москву с момента начала его президентского срока в августе 2021 года. 

Путин и Раиси обсудили ситуацию в Афганистане. Также они планировали обсудить «весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической сфере и актуальные международные и региональные темы».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.08 / Мнения: Лукашенко – это сам двадцатый век

02.10 / Японские фармацевты используют ИИ для разработки новых препаратов

29.01 / Ущерб почти на 258 млн грн. СБУ разоблачила схему незаконного экспорта орехов

21.10 / На Украине в черный список внесли создателей российского фильма «Солнцепек»

21.11 / “Кто-то устал от борьбы, а кто-то ее и не начинал”. Сенцов посвятил пост в Facebook годовщине начала Евромайдана

25.05 / Боевики использовали против мирных жителей Донбасса противотанковый ракетный комплекс – штаб ООС

20.07 / Киевское “Динамо” уволило Михайличенко

31.12 / Космонавты с МКС поздравили жителей Земли

25.11 / Трамп вполне может помиловать не только Флинна и Манафорта, но и самого себя

05.01 / В Новосибирске обезглавили мужчину

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика