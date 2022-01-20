Сын Билли Боба Торнтона Гарри рассказал, каково это было, когда Анджелина Джоли была его мачехой

“Она была такой классной и такой веселой. И да, она была одной из лучших мачех, которые у меня были”, – цитирует Торнтона издание.

12 января в интервью американскому таблоиду Entertainment Tonight Гарри Торнтон сообщил, что до сих пор поддерживает связь с Джоли.

“По сей день она по-прежнему каждый год присылает мне рождественские подарки и тому подобное. Я не разговариваю с ней по телефону каждый день, но время от времени мы общаемся”, – рассказал 27-летний актер.

Контекст:

Анджелина Джоли была замужем за Билли Бобом Торнтоном с 2000-го по 2003 год. Пара познакомилась на съемках фильма “Управляя полетами”. Про их отношения часто писали в СМИ – Джоли и Торнтон обменялись своей кровью, хранящейся в специальных сосудах-украшениях, а также сделали тату с именами друг друга.

Билли Боб Торнтон был женат пять раз.

Гарри Торнтон родился 19 июня 1994 года. В 2021 году он принимал участие в реалити-шоу “Относительно знаменитый”, в котором восемь детей известных родителей живут и работают вместе на ранчо в Колорадо.

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