 

Навальный заявил, что Путин требует “гарантий безопасности” и угрожает эскалацией, чтобы добиться уступок от Запада

20.01.2022, 15:26, Новости дня
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На вопрос о переговорах, оппозиционер ответил, что Запад раз за разом попадает в ловушку Путина. По мнению Навального, российский президент выдвигает “безумные смехотворные требования вроде нынешних – о том, что он и [президент США Джо] Байден должны сесть в сигарной комнате и решить судьбу Европы, как будто на дворе 1944 год”.

Оппозиционер отметил, что США вместо того, чтобы игнорировать такие требования, принимают путинскую повестку и “бегут организовывать какие-то встречи прямо как перепуганный школьник, которого забуллил старшеклассник”, параллельно угрожая санкциями.

По мнению Навального, Путин такой реакции и добивается. Ведь обратное предполагает: не нападешь на Украину, то санкции не введут, объяснил оппозиционер. В таком случае Путин может не опасаться уже почти принятых санкций против его друзей. 

Оппозиционер считает, что Путин проводит с американским истеблишментом схему: угроза эскалации – торговля – откат. 

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении” и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

23 декабря на ежегодной пресс-конференции Путин ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы “будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу”.

10-го, 12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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