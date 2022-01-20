В ЦБ заявили о рисках использования криптовалюты как средства платежа
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Использование криптовалют для оплаты товаров и услуг создает риски подрыва денежного обращения и утраты суверенитета рубля, сообщили в Банке России.
«Распространение криптовалют несет существенные риски для экономики страны и финансовой стабильности», – передает РИА «Новости» со ссылкой на документ ЦБ.
Регулятор пояснил, что проблема похожа на проблему валютизации, которая характера для стран с формирующимися рынками.
«Высокий уровень валютизации или криптоизации означает, что эффект от проведения денежно-кредитной политики центрального банка будет очень ограниченным, а уровень инфляции – постоянно повышенным», – пояснили в ЦБ.
Чтобы сдерживать инфляцию необходимо будет поддерживать высокий уровень ключевой ставки. Это снизит доступность кредитования для граждан и бизнеса.
В ЦБ предложили запретить криптовалюту и майнинг. Конкретно речь идет о запрете операций с криптовалютами на инфраструктуре российского финансового рынка, запрет на выпуск, обращение и обмен криптовалюты на территории России.
Также предложено запретить банкам вкладывать свои деньги в криптовалюту, заниматься майнингом, ввести ответственность для россиян и российских юридических лиц за покупки в криптовалюте.
ЦБ отмечает и негативное влияние майнинга на рынки и окружающую среду.
«Повышенный спрос на графические адаптеры и специализированное оборудование для майнинга стал одним из факторов дефицита полупроводников, в результате которого значительно снизились объемы производства чипов для иных целей», – сообщает регулятор.
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