 

В ЦБ заявили о рисках использования криптовалюты как средства платежа

20.01.2022, 15:18, Новости дня
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Использование криптовалют для оплаты товаров и услуг создает риски подрыва денежного обращения и утраты суверенитета рубля, сообщили в Банке России.

«Распространение криптовалют несет существенные риски для экономики страны и финансовой стабильности», – передает РИА «Новости» со ссылкой на документ ЦБ.

Регулятор пояснил, что проблема похожа на проблему валютизации, которая характера для стран с формирующимися рынками.

«Высокий уровень валютизации или криптоизации означает, что эффект от проведения денежно-кредитной политики центрального банка будет очень ограниченным, а уровень инфляции – постоянно повышенным», – пояснили в ЦБ.

Чтобы сдерживать инфляцию необходимо будет поддерживать высокий уровень ключевой ставки. Это снизит доступность кредитования для граждан и бизнеса.

В ЦБ предложили запретить криптовалюту и майнинг. Конкретно речь идет о запрете операций с криптовалютами на инфраструктуре российского финансового рынка, запрет на выпуск, обращение и обмен криптовалюты на территории России.

Также предложено запретить банкам вкладывать свои деньги в криптовалюту, заниматься майнингом, ввести ответственность для россиян и российских юридических лиц за покупки в криптовалюте.

ЦБ отмечает и негативное влияние майнинга на рынки и окружающую среду.

«Повышенный спрос на графические адаптеры и специализированное оборудование для майнинга стал одним из факторов дефицита полупроводников, в результате которого значительно снизились объемы производства чипов для иных целей», – сообщает регулятор.



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