 

“Чтобы россияне могли планировать полномасштабную операцию, им понадобится более 1 млн военных “. Данилов посоветовал украинцам тренировать точность выстрелов

20.01.2022, 13:58, Новости дня
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По данным Данилова, сегодня общая численность российских войск у границ Украины составляет около 127 тыс. военных, в частности, наземный компонент – 106 тыс. военных с соответствующими огненными, ударными и маневренными возможностями.

“Чтобы россияне могли планировать полномасштабную наземную операцию, им понадобится более 1 млн военных, для концентрации которых нужно время. Перемещение такого массива людей и техники не может остаться незамеченным”, – подчеркнул секретарь СНБО.

По словам Данилова, решение о полномасштабном вторжении в Украину зависит только от одного человека – президента России Владимира Путина.

Он добавил, что Украина готова к любому развитию событий и посоветовал украинцам заняться тренировками по стрельбе.

“Выписаны все процедуры, мы прошли все подготовительные этапы, меры по отражению возможного наступления России системны. Общее количество сектора безопасности и обороны – около 1 млн людей. Наша главная задача сегодня как сознательных граждан – сохранять спокойствие, не поддаваться информационным провокациям и тренировать точность выстрелов”, – отметил Данилов.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении” и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

23 декабря на ежегодной пресс-конференции Путин ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы “будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу”.

10-го, 12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, заявила, что США имеют ряд сценариев на случай вторжения РФ в Украину. В Кремле 17 января ответили, что Москва тоже рассматривает разные сценарии дальнейших действий.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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