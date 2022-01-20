 

В Украине за сутки сделали 75 тыс. прививок от COVID-19, больше всего – в Харьковской области

20.01.2022, 11:02, Новости дня
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“За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 74 759 человек. Из них вакцинированы первой дозой – 26 976 человек, получили вторую дозу – 32 338 человек, получили дополнительную дозу – 518 человек, получили ревакцинальную (бустерную) дозу – 14 927 человек”, – говорится в сообщении.

В среду прививки делали 827 мобильных бригад иммунизации, 3280 пунктов и 445 центров вакцинации.

Больше всего прививок сделали 19 января в Харьковской области (7624), а также в Днепропетровской области (7465) и Киеве (7335).

“Всего с начала кампании по вакцинации сделано 29 613 234 прививок. Вакцинировано 15 080 101 человек, из них получили первую дозу 15 080 099 человек, получили две дозы – 14 375 825 человек, получили дополнительную дозу 11 205 человек, получили бустерную дозу – 146 105 человек”, – рассказали в ведомстве.

Большинство прививок, по данным Минздрава, делали в среду вакциной от Pfizer (53 961). Всего вводили четыре разных препарата.

18 января в Украине от коронавируса вакцинировали 85 тыс. человек.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.

22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет. Ее можно получить не ранее, чем через шесть месяцев после завершения основного курса вакцинации.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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