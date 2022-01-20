“Как же он вас любит”, “Сколько страсти”. Седокова показала свои любовные утехи с молодым мужем

В ролике пара обнимается на краю бассейна и падает в воду. Под водой Седокова распахивает рубашку супруга, а Тимма обнимает ее и целует.

“Любовь – это дорога. Не идеально прямая и пустая, без других машин. В тебя постоянно кто-то врезается. Какой-то идиот подрезает. Любовь – это когда тебя заносит. Любовь – это скорость, которую ты превышаешь. Любовь – это ошибки, которые ты совершаешь. Это кочки на дорогах, пробки, непонятные пути, сотни споров о том, какая дорога быстрее. Но это все равно любовь. Важен единственный вопрос: хотите вы ехать в разных машинах или в одной?” – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

“Сколько страсти”, – отметила подписчица juliiabelous3.

“Аня, как же он вас любит”, – прокомментировала olgatkacheva334.

“Какая страсть”, – написала retoucher_re

Контекст:

С 2002-го по 2004 год Анна Седокова была солисткой украинской группы “ВИА Гра”. После ухода из коллектива она находилась в декрете. В апреле 2006 года певица начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню “Мое сердце”.

Всего в дискографии Седоковой пять сольных студийных альбомов. Она живет в РФ и США, а работает в России.

Замуж за Тимму Седокова вышла в сентябре 2020 года.

У певицы трое детей: две дочери – Алина и Моника и сын Гектор. Алина – дочь певицы от первого брака с белорусским футболистом, экс-капитаном киевского “Динамо” Валентином Белькевичем – родилась 8 декабря 2004 года. Дочь Монику Седокова родила от бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года, сына Гектора (2017) – от российского бизнесмена Артема Комарова.

—