В США заподозрили Германию в «странной русофилии»

Германии свойственны проявления «странной русофилии», из-за чего Запад не может полагаться на Берлин в случае конфликта РФ и Украины, считает публицист Андреас Клут.

Клут пишет в статье для Bloomberg, что США и западных союзников уже давно «раздражают» привычка ФРГ «уклоняться от ответственности» и «излишний пацифизм» в отношениях с Москвой, передает РИА «Новости».

«К этому фальшивому пацифизму примешивается странная разновидность русофилии, обычно сопровождаемая плохо замаскированным антиамериканизмом», – считает он.

Обозреватель также раскритиковал «мантру» немецких социал-демократов: «Говорите с русскими достаточно долго, и все будет хорошо».

«Немцы идут на уступки лишь РФ и не обращают внимание на опасения других партнеров в Восточной Европе, у которых есть исторические травмы по отношению к немцам и русским. Среди них – украинцы и члены ЕС, такие как Польша и страны Балтии», – считает публицист.

Кроме того, Клут недоволен тем, что Германия согласилась построить газопровод «Северный поток – 2», от которого, по его мнению, немецкие власти должны отказаться.

Ранее в бундестаге заявили о неизбежном сближении с Россией.