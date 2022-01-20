Оператор сообщил о реверсе газа по «Ямалу – Европе» в течение месяца

Реверс газа по газопроводу «Ямал – Европа» из Германии в Польшу продолжается уже целый месяц, поставки в среду достигли почти 1,3 млн куб. м в час, следует из данных газотранспортного оператора Gascade.

По данным газотранспортного оператора Gascade, реверсные поставки газа из Германии в Польшу не просто продолжаются, а утром в среду достигли почти 1,3 млн куб. м в час, что в пересчете на сутки соответствует объемам порядка 30,4 млн кубометров, передает ТАСС.

Напомним, Газпром прекратил прокачку газа в Европу по трубе в прямом направлении 21 декабря минувшего года из-за отсутствия заявок со стороны европейских потребителей.

Экспорт газа российского холдинга в страны дальнего зарубежья в первой половине января 2022 года упал на 41,1% – до 5,4 млрд куб. м. Прокачка по «Ямалу – Европе» отсутствует, поставки по «Северному потоку» по сравнению с концом 2021 года снизились почти на 7,5%.

Кроме того, по данным на сайте Газпрома, транзит газа через Украину с 1 по 18 января почти в 2,5 раза ниже, чем за аналогичный период прошлого года. При этом по ряду направлений (в Болгарию, Турцию, Боснию и Герцеговину) Газпром в январе нарастил поставки.

Во вторник Германия заявила, что газохранилища заполнены на 50,6%, это соответствует теоретической доступности рабочего газа на почти 18 суток.