 

В США обстреляли школьный автобус, погиб подросток

20.01.2022, 9:32, Новости дня
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По ее данным, в автобусе, который находился возле городской академии Оливера, были только водитель и школьник.

Подросток получил как минимум одно огнестрельное ранение в грудь и позже скончался в больнице, куда был доставлен в тяжелом состоянии.

Ведется расследование, разыскивают двух подозреваемых.

Разыскиваемые в связи с инцидентом считаются “вооруженными и опасными”, сообщает представительство CBS в Питтсбурге KDKA-TV.

Известно, что подозреваемые “были в масках и темной одежде и выглядели молодыми”. Они подошли к автобусу и открыли огонь.

Из-за стрельбы в Питтсбурге перекрывали улицу и закрывали академию, возле которой произошел инцидент, отмечала в Twitter местная полиция.

Police are on scene after a shooting incident outside Oliver Citywide Academy. One male victim was transported to the hospital in critical condition.

Brighton Road is closed to traffic from Marshall to California.

The school is on lockdown.

Updates will be provided. pic.twitter.com/FzdmVp9b3V

— Pittsburgh Public Safety (@PghPublicSafety) January 19, 2022

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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