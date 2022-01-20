Премьер Японии захотел заручиться доверием Путина

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе выступления в парламенте заявил, что настроен на продвижение вперед переговоров о мирном договоре с Россией на основе построения отношений доверия с российским президентом Владимиром Путиным.

«В ходе телефонного разговора в прошлом году мы с президентом Путиным подтвердили, что серьезно настроены на проведение переговоров о заключении мирного договора между нашими странами. Наращивая такие контакты, я намерен стремиться к построению личных отношений доверия с президентом РФ и на основе всех уже достигнутых договоренностей упорно продвигаться к заключению мирного договора», – приводит слова премьера Японии ТАСС.

В начале декабря 2021 года премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал отсутствие мирного договора с Россией «борьбой со временем» и призвал не откладывать ее решение следующим поколениям.

В ноябре глава МИД Японии Есимаса Хаяси сообщил о желании урегулировать спор по Курилам и заключить мир с Россией. В конце сентября бывший глава МИД Японии Фумио Кисида стал главой правящей партии. 8 октября Кисида в статусе премьера Японии пообещал не заключать мирный договор с Россией без урегулирования территориального спора. 12 октября Кисида заявил о «суверенитете» Токио над Южными Курилами.

В Кремле выразили несогласие с заявлением нового премьера Японии, подчеркнув, что Курильские острова являются территорией России. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что новые власти Японии решили обострить территориальный спор с Россией и отказаться от линии прежнего руководства, благодаря которой Москве и Токио удавалось сохранять нормальные отношения.