 

На Русском подворье в Иерусалиме найдены останки жертв резни, произошедшей более 2 тысяч лет назад

20.01.2022, 1:54, Новости дня
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Останки 124 человек, погибших во время резни, найдены на Русском подворье в Иерусалиме. Там проводили археологические раскопки, в результате которых удалось получить очевидные доказательства трагедии, произошедшей на этом месте в конце второго или начале первого столетия до нашей эры.

Тогда погибли люди разных возрастов. Среди жертв оказались даже старики и маленькие дети. Похоже, кто-то уничтожал всех «под корень».

Историки утверждают, что резня происходила в городе во времена Александра Янная. Тогда под удар попали люди из разных племен. Разумеется, русские там не пострадали, так как никаких русских не существовало в ту эпоху. Просто события происходили на том месте, где сегодня расположено Русское подворье.



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