 

На Урале представлен метод выделения урана из радиоактивных отходов

20.01.2022, 1:53, Новости дня
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В Уральском федеральном университете разработали методику получения урана из ядерных отходов. Таким образом, они становятся ценным сырьем для атомной промышленности, говорят ученые.

На сегодня в мире накопилось очень много ядерных отходов, хранение которых стоит очень дорого. Наконец-то для них нашлось полезное применение.

Кроме урана, предложенная технология позволяет получить еще и целый ряд ценных материалов. Это вторая выгода. А третья состоит в том, что количество ядерных отходов начнет, наконец, сокращаться. Они больше не будут обузой для экономики, а станут приносить реальную прибыль. Правда, для этого разработанную на Урале технологию еще нужно повсеместно внедрить.



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