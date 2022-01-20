 

Байден: Вступление Украины в НАТО в ближайшее время маловероятно

20.01.2022, 1:24, Новости дня
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“Присоединение Украины к НАТО в ближайшее время маловероятно”, – считает президент США.

По его словам, Украине для присоединения к альянсу предстоит проделать еще много работы в области демократии и по “ряду других вещей”.

Байден также добавил, что для принятия страны в НАТО необходима поддержка всех членов альянса.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

17 декабря на фоне наращивания численности российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил проект договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении” и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10 января 2022 года в Женеве прошли переговоры США и России относительно “гарантий безопасности”. Замгоссекретаря США Венди Шерман, которая возглавляла делегацию США, после переговоров заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению.


Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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