 

“Это станет катастрофой для России”. Байден предостерег РФ от вторжения в Украину

20.01.2022, 1:24, Новости дня
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“Если [россияне] сделают то, что они способны сделать, – это станет катастрофой для России. Наши союзники и партнеры готовы принять жесткие меры, которые причинят значительный ущерб России и российской экономике”, – сказал американский президент.

Он добавил, что Россия “никогда не сталкивалась с санкциями, которые США пообещали ввести”.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В марте 2021 года Россия начала стягивать войска к украинской границеи в оккупированный Крым. 13 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу сказал, что за три недели РФ перебросила к западным границам две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они задействованы в учениях, которые завершатся в течение 14 дней. 22 апреля он заявил, что поставленные цели достигнуты и что с 23 апреля войска приступают к возвращению в пункты постоянной дислокации. 

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь наращивает численность войск у границ с Украиной.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в 200-километровой зоне от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряженности.

23 декабря на ежегодной пресс-конференции Путин, отвечая на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину, сказал, что действия Москвы “будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу”.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, заявила, что США имеют ряд сценариев на случай вторжения РФ в Украину. Среди возможных санкций называлось отключение России от международной платежной системы SWIFT. О намерении ввести “масштабные санкции” против России в случае вторжения в Украину заявляла также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.


Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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