 

Крупное нерестилище рыб обнаружено у берегов Антарктиды

20.01.2022, 1:08, Новости дня
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Самое интересное, что данное открытие сделано абсолютно случайно, говорят ученые. Экспедиция вышла в море для изучения океанских течений. Однако ее участники буквально наткнулись у берегов Антарктиды на крупнейшее нерестилище рыб.

Речь идет о немецкой экспедиции, проведенной на исследовательском судне Polarstern. Ранее неизвестная науке крупнейшая экосистема найдена на дне моря Уэдделла.

По словам специалистов, площадь нерестилища настолько велика, что на ней легко поместился бы крупный город. Это 224 квадратных километров! Всего там зафиксировано присутствие 60 миллионов рыб, которые откладывали икру в гнезда. Глубина, на которой находится нерестилище, составляет примерно полкилометра.



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