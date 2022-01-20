“Человек, которого я хорошо знаю”. Блинкен заявил, что Байден вскоре выдвинет кандидатуру посла США в Украине

“Я ожидаю, что номинация состоится в скором времени”, – сказал он.

По словам Блинкена, кандидат будет иметь “полное доверие” со стороны Байдена.

“Это будет человек, которого я хорошо знаю и с которым имею тесные отношения. И у этого человека будет очень очевидный опыт и знания по этому региону”, – заявил глава американской дипломатии.

Контекст:

Постоянного посла Штатов в Киеве нет с мая 2019 года, когда на фоне скандала с якобы имевшим место давлением американского посольства на Генпрокуратуру Украины тогдашний президент Дональд Трамп отозвал Мари Йованович.

Временным поверенным в делах США является Кристина Квин. Заместитель помощника госсекретаря США в бюро по европейским и евразийским делам Джордж Кент говорил в июле, что Белый дом может объявить кандидата на должность посла США в Украине в ближайшие недели.

6 декабря американское издание Foreign Policy написало, что Байден может предложить назначить на должность посла США в Украине дипломата Бриджит Бринк, которая сейчас является главой американской дипмиссии в Словакии.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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