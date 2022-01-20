Все российское государственное телевидение является иностранным агентом – Цимбалюк

Речь об этом зашла после вопроса, изменилась ли, по его мнению, Россия за последний год.

“Вы закрываетесь, вам теперь бандеровцев не хватает, и вот эта репрессивная машина, она поворачивается внутрь российского государства. И полторы тысячи журналистов, о которых я вспомнил, может быть, даже больше, – они же россияне. Россияне были вынуждены уехать из России. Это же россиян и журналистов в принципе называют иностранными агентами”, – сказал Цимбалюк.

Он считает, если бы власти РФ “были честны”, то “иностранными агентами являются такие прекрасные люди как Владимир Соловьев”, российский пропагандист.

“Вы думаете, я ошибаюсь? Нет. Я захожу сегодня на программу Владимира Соловьева “Вечер с Владимиром Соловьевым” на YouTube-канал Владимира Соловьева. И смотрю там рекламу. Это значит, что Владимир Соловьев заработал на мне денег. И эти деньги пришлют ему в Москву из города Дублин. Это иностранные деньги. Это иностранное финансирование. Значит он у вас иностранный агент”, – объяснил корреспондент УНИАН.

По его словам, Соловьев – “самый яркий пример”.

“Это свойственно любому российскому телеканалу, который работает в этой сфере, их почему-то таким образом не наказывают, и понятно, почему. Потому что они поют песни, извините, цитата – “я певец кровавого режима”. По-моему, кто-то из этих сам о себе говорил. В таком третьем числе. Поэтому я не хочу никого обидеть, очень важно. Но факт остается фактом. Согласитесь, что аргумент, который я привел, он железобетонный. Все российское телевидение государственное является иностранным агентом”, – заявил Цимбалюк.

В начале января он сообщил, что уехал из России, объяснив это угрозами его личной безопасности.

Контекст:

Закон об иностранных агентах приняли в России в 2012 году. Любая некоммерческая организация или общественное движение могут быть внесены в список агентов, если они получают финансовую поддержку из-за рубежа и ведут политическую деятельность. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе четко не определены.

Попавшие в реестр организации должны периодически отчитываться о своей финансовой деятельности, а также указывать в интернете и во всех публикациях в СМИ, что они являются иностранным агентом. Нарушения могут привести к миллионным штрафам.

В ноябре 2017 года в России принят закон, который позволяет признавать иностранными агентами средства массовой информации, получающие финансирование из-за рубежа.

В России иностранными агентами также могут признать физическое лицо, которое распространяет материалы СМИ-иноагентов или участвует в их создании, а также получает деньги или имущество из‑за рубежа либо от российских юрлиц, финансируемых из иностранных источников.

На данный момент в реестр СМИ-иноагентов включены 113 человек и организаций, в том числе “Голос Америки”, “Радио Свобода”, “Крым.Реалии”, “Настоящее время”, “Медуза”, группа Bellingcat, “Медиазона”.

В конце августа главные редакторы и издатели более 20 независимых российских изданий потребовали аннулировать нынешний список СМИ-иноагентов, отменить законы об иностранных агентах и “нежелательных” организациях. Они подписали открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину и другим чиновникам, в котором потребовали аннулировать нынешний список СМИ-иноагентов, а также изменить действующее законодательство об иностранных агентах. Кремль позднее обещал рассмотреть внесение поправок в закон об иностранных агентах, сообщало “РИА Новости”.

Путин заявил 23 декабря 2021 года, что “ничего хорошего [в этом] нет”, но закон придуман не в России.

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