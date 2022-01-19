Facebook начнет создавать цифровые копии своих пользователей

Переименованная в Meta социальная сеть Facebook начнет создавать цифровые копии всех своих пользователей. Об этом сообщил Марк Цукерберг. По его словам, такое действие необходимо для того, чтобы впоследствии создать метавселенную.

Однако это довольно длительный процесс, отметил Цукерберг. Понадобится поработать в течение десяти лет и вложить, как минимум, 10 миллиардов долларов США.

Нужна огромная масса данных по биометрии, чтобы система могла мгновенно идентифицировать пользователя, а затем отслеживать любой движение, взгляд или жест человека, понимать мимику и т.д. Разумеется, нужно еще технологии, разработку многих из которых только планируют начать. Но цель того стоит, считают независимые эксперты.