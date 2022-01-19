 

В Украине впервые успешно провели трансплантацию печени ребенку от посмертного донора

19.01.2022, 20:56, Новости дня
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“Сегодня уже можно сказать, что пересадка была успешной, ведь после нее прошла неделя и печень работает!” – написала она.

Дмитриева отметила, что донором стал мужчина, у которого разорвалась аневризма в мозге. Орган из Винницы во Львов доставили вертолетом Нацполиции в рамках проекта аэромедицинской эвакуации.

Операцию проводили врачи из Львова и Киева.

“Для семьи малыша операция была бесплатной”, – заявила она, отметив, что все расходы были покрыты средствами из госбюджета.

https://www.facebook.com/OksanaDmytriieva.Official/posts/3038023976410100

Контекст:

В Украине с 2019 года действует закон, разрешающий трансплантацию органов. В нем говорится, что каждый совершеннолетний гражданин Украины может согласиться на посмертное донорство. Информацию об этом могут занести в паспорт или удостоверение водителя, также сведения о согласии на посмертное донорство в обязательном порядке будут внесены в Единую государственную информационную систему трансплантации. Эта система начала работать 1 января 2021 года.

В государственном бюджете на 2022 год предусмотрено 939,5 млрд грн на трансплантацию.

Трансплантацией органов в Украине сейчас занимаются медучреждения в Киеве, Запорожье, Харькове, Львове, Днепре, Одессе, Черкассах и ряде других городов. При этом в Минздраве отмечали, что медикам не хватает донорских органов.

5 января 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 1967-IX, который вносит изменения в закон “О применении трансплантации анатомических материалов человеку”. Согласно закону, для пациентов операции по трансплантации становятся бесплатными, расходы больниц покрываются из госбюджета согласно установленным тарифам.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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