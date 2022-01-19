Эпидемиолог Кутешко прокомментировал заявление Смольного о 100% иммунитете в Петербурге

Смольный заявил, что Северная столица постепенно приближается к «стопроцентному» иммунитету к коронавирусной инфекции. По данным чиновников, почти все население мегаполиса прошло вакцинацию. Однако эпидемиолог Руслан Кутешко считает, что вице-губернатор Олег Эргашев распространил недостоверную информацию.

«В Петербурге проживает семь миллионов жителей, а не пять как принято указывать в официальной статистике. То есть привито на самом деле меньше половины. К тому же, огромное количество граждан не являются привитыми на самом деле. Они просто купили справку о прививке. Это тот аспект, который в Смольном стараются не озвучивать», — заявил удивленный Кутешко.

Администрация Петербурга под руководством губернатора Александра Беглова не в первый раз делает противоречивые заявления. Эксперты подозревают, что Смольный может манипулировать коронавирусной статистикой.