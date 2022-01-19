Джеймс Ставридис – Запад должен сплотиться для противостояния грозному тандему России и Китая

Хотя между Китаем и Россией есть области разногласий и конкуренции, однако в геополитическом смысле две страны дополняют друг друга и вместе они составляют грозный тандем, уверен бывший главком сил НАТО в Европе Джеймс Ставридис. Как пишет он в статье для Bloomberg, США должны подтолкнуть глобальные демократии к единству целей перед лицом согласованных действий Москвы и Пекина, поскольку если китайско-российские связи будут углубляться, они окажут серьёзное влияние на множество важных вопросов, стоящих перед международным сообществом.



AP

В последние десятилетия холодной войны между Советским Союзом и Китаем было мало сотрудничества или единства, однако сегодня наблюдается быстрорастущее сближение между Москвой и Пекином. Бывший главком сил НАТО в Европе Джеймс Ставридис в статье объясняет читателям Bloomberg, насколько серьёзны эти отношения и что они означают для США и их союзников.

Как пишет Ставридис, РФ и Китай разделяют давние традиции авторитарного правления и коммунистической идеологии. У них существует общая неприязнь к любым международным действиям, позволяющим вмешиваться во внутренние дела суверенного государства, особенно когда это связано с нарушением прав человека. В своей внешней политике Китай и РФ заинтересованы в создании новых международных организаций в качестве альтернативы возникшим после Второй мировой войны Бреттон-Вудским институтам под руководством США. К ним относятся Организация Договора о коллективной безопасности, Шанхайская организация сотрудничества и новое Всеобъемлющее евразийское экономическое партнёрство, азиатская группа свободной торговли.

Затем идёт растущее военное сотрудничество. Осенью 2018 года на границе РФ и Китая прошли крупнейшие со времён окончания холодной войны военные учения, получившие название «Восток-2018». Российские и китайские военные корабли регулярно проводят совместные учения не только в северной части Тихого океана. Они вместе развёртываются в Восточном Средиземноморье, Северной Атлантике и Балтийском море. Обе страны также недавно объявили о совместной миссии по отправке пилотируемой станции на Луну. Конечно, между Китаем и Россией есть области разногласий и конкуренции, однако в геополитическом смысле две страны дополняют друг друга и вместе они составляют грозный тандем.

С точки зрения США и Запада, продолжает Ставридис, это растущее содружество вызывает тревогу, особенно если страны усилят координацию политики, начнут совместно использовать военные базы, предложат друг другу особые экономические привилегии и станут обмениваться военными технологиями, такими как гиперзвуковые ракеты и кибероружие. Более тесные китайско-российские связи окажут серьёзное влияние на множество важных вопросов, стоящих перед международным сообществом, от Тайваня и Украины до глобальных прав человека и распространения ядерного оружия Северной Кореей и Ираном.

По мнению экс-главкома НАТО, в ответ США должны подтолкнуть глобальные демократии к единству целей перед лицом согласованных действий Москвы и Пекина. Ключевые элементы этой политики должны включать подтягивание Индии в направлении Запада через торговое и военное сотрудничество, укрепление сотрудничества в области кибербезопасности, создание новых организаций свободной торговли, а также укрепление безопасности и многонациональных институтов, таких как Организация Североатлантического договора, Всемирный банк и Международный валютный фонд.

«В условиях, когда две авторитарные сверхдержавы сближаются, Запад должен ответить коллективно — начиная с единого фронта перед лицом растущей угрозы РФ Украине», — заключает Джеймс Ставридис.