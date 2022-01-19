 

Корреспондент – США обещают оказать Украине дополнительную поддержку

19.01.2022, 19:40, Новости дня
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Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Министерство обороны США готово оказать дополнительную поддержку армии Украины. Как передаёт «Корреспондент», Кирби отметил, что США «продолжат искать способы помочь Украине защитить себя», в том числе путём предоставления «дополнительной поддержки» в сфере безопасности.


AP

Министерство обороны США готово оказать дополнительную поддержку армии Украины. Как пишет «Корреспондент», об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Мы будем продолжать отслеживать ситуацию на местах, и, если нам потребуется принять решение с целью усиления защиты, мы это сделаем», — заявил Кирби.

По его словам, Пентагон продолжает наблюдать многочисленное присутствие российских войск возле восточной и северо-восточной границы Украины.

Кирби отметил, что США «продолжат искать способы помочь Украине защитить себя», в том числе путём предоставления «дополнительной поддержки» в сфере безопасности.

Представитель оборонного ведомства США также напомнил, что на Украине находятся на ротационной основе инструкторы Нацгвардии штата Флорида, которые обеспечивают консультативную помощь украинским военным.



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