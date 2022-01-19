Отель в Венеции отказался заселять актера Малковича из-за просроченного COVID-сертификата

Исторический отель «Даниэли» в Венеции отказал в заселении американскому актеру Джону Малковичу из-за просроченного COVID-сертификата.

Актер прибыл в Венецию на два дня для съемок в новом сериале «Рипли» по мотивам романа американской писательницы Патриции Хайсмит «Талантливый мистер Рипли». Съемки перенесли из-за пандемии коронавируса с осени, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство АНСА.

Согласно требованиям властей, с 10 января для заселения в гостиницы в стране необходимо предъявлять сертификат о вакцинации или перенесенном коронавируса. С 1 февраля срок действия этого документа сократится с 9 до 6 месяцев.

«Даниэли» – один из самых известных отелей Венеции. До пандемии в нем проходили вечеринки, связанные с Венецианским кинофестивалем.