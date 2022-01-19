 

Отель в Венеции отказался заселять актера Малковича из-за просроченного COVID-сертификата

19.01.2022, 19:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Исторический отель «Даниэли» в Венеции отказал в заселении американскому актеру Джону Малковичу из-за просроченного COVID-сертификата.

Актер прибыл в Венецию на два дня для съемок в новом сериале «Рипли» по мотивам романа американской писательницы Патриции Хайсмит «Талантливый мистер Рипли». Съемки перенесли из-за пандемии коронавируса с осени, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство АНСА.

Согласно требованиям властей, с 10 января для заселения в гостиницы в стране необходимо предъявлять сертификат о вакцинации или перенесенном коронавируса. С 1 февраля срок действия этого документа сократится с 9 до 6 месяцев.

«Даниэли» – один из самых известных отелей Венеции. До пандемии в нем проходили вечеринки, связанные с Венецианским кинофестивалем. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.04 / В НАТО решили обсудить с Чехией ситуацию в отношениях с Москвой

28.04 / В Киеве собирают подписи за переименование проспекта Науки в проспект имени Кивы

01.05 / Президенты Кыргызстана и Таджикистана подтвердили решение отвести всю военную технику от границы

12.01 / Названы популярные после Нового года находки в столичном метро

17.09 / Белый дом призвал не беспокоиться из-за частого кашля Байдена

15.07 / С космодрома в Вирджинии стартовала ракета Minotaur IV

30.07 / В США отель вынудили снять флаг Норвегии из-за сходства с флагом конфедератов

02.08 / “Уже родила, что ли?” Горбунов озадачил сеть свежим снимком с Осадчей

22.04 / Бренд АвтоВАЗ вывел на тесты прототип Lada Vesta FL

17.05 / В Якутии внедряют онлайн-площадку для общения граждан, чиновников и бизнеса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика