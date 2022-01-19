Джокович купил компанию по разработке лекарства от COVID-19

Сербский теннисист Новак Джокович купил 80% акций датской биотехнологической компании, разрабатывающей лекарство против коронавируса, сообщило агентство Reuters.

Ранее спортсмен заявлял, что выступает против обязательной вакцинации от коронавируса. В СМИ сообщали, что первая ракетка мира в конце прошлого года перенес COVID-19, передает РИА «Новости».

Федеральный суд Австралии не удовлетворил апелляцию сербского теннисиста Новака Джоковича, оспорившего решение властей о повторном аннулировании его визы и депортации.

Ранее премьер Австралии Скотт Моррисон приветствовал решение Федерального суда страны об окончательной отмене визы сербского теннисиста Новака Джоковича, который не прошел вакцинацию от COVID-19.

Напомним, пограничная служба Австралии аннулировала визу Джоковича. Позднее адвокаты сербского теннисиста подали апелляцию в федеральный суд на это решение. СМИ сообщили, что Джокович был размещен в отеле в Мельбурне, где содержатся не менее 46 беженцев.

16 января Джокович покинул Австралию.