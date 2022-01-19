 

В Черкассах школьница выиграла всеукраинскую олимпиаду по 10 предметам

19.01.2022, 18:02, Новости дня
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“Юная черкасская гимназистка получила первое место по 10 направлениям и стала победительницей олимпиады по украинскому языку, украинской литературе, зарубежной литературе, английскому языку, немецкому языку, математике, истории Украины, всемирной истории, географии и биологии”, –  говорится в сообщении .

Ученицу наградили дипломами за “высокий уровень теоретических и практических навыков, креативное и критическое мышление, мотивированность, уверенность в своих силах, творческий потенциал”.

https://www.facebook.com/ogp.ck/posts/446284590368623

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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