В Черкассах школьница выиграла всеукраинскую олимпиаду по 10 предметам

“Юная черкасская гимназистка получила первое место по 10 направлениям и стала победительницей олимпиады по украинскому языку, украинской литературе, зарубежной литературе, английскому языку, немецкому языку, математике, истории Украины, всемирной истории, географии и биологии”, – говорится в сообщении .

Ученицу наградили дипломами за “высокий уровень теоретических и практических навыков, креативное и критическое мышление, мотивированность, уверенность в своих силах, творческий потенциал”.

https://www.facebook.com/ogp.ck/posts/446284590368623

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